Basket DR1. Domani la partititissima tra Simus Monteroni e Galli

Il posticipo della seconda giornata tra Nesi Tappezzerie Poggibonsi e Simus Monteroni disputato al Bernino mercoledì sera ha aperto una settimana ricca di impegni per le formazioni senesi di Divisione Regionale 1. Sul parquet poggibonsese è arrivato un successo, l’ennesimo, per la compagine ospite allenata da coach Rossi che si è imposta sui valdelsani per 66-76 (Poggibonsi: Calamassi, Del Cucina 17, Monaci, Ceccatelli 4, Mucci 8, Borgianni 10, Ravenni 2, Testi, Romi, Vannini, Maestrini 7, Juliatto 18. Monteroni: Bartoletti 19, Banchero, Perinti, Picchi, Giorgi 19, Santini, Cerpi 8, Tognazzi 5, Sabia 15, Milano 10. Pur senza Bovo e Banchero la formazione ospite si assicura altri 2 punti al termine di una gara a strappi: è forte la partenza di Monteroni, ma nel secondo quarto Poggibonsi risponde trovando il vantaggio. Nel terzo parziale la gara è equilibrata, ma all’inizio dell’ultimo periodo la Simus trova l’allungo vincente piazzando un parziale di 14-23 che chiude la gara. In questo weekend si disputano le partite del quinto turno di andata. Poggibonsi ha l’occasione del pronto riscatto: i giallorossi di Mameli domani alle 18 al Bernino ospitano Aretina Basket in un match in cui Del Cucina e soci vogliono tornare al successo. Impegno esterno invece per la Advinser Asciano: la formazione allenata da Filippo Papi scende in campo domani alle 18 sul parquet di Cerreto Guidi per affrontare i padroni di casa della Cerretese. Trasferta impegnativa anche per il Valdelsa Basket di coach Lanza che domani alle 18,15 è di scena a Montemurlo contro i Lions. Il match cluo di giornata si gioca però a Monteroni alle 19 di domani sera tra i locali e il Galli San Giovanni Valdarno. Si tratta di uno scontro al vertice, tra due squadre appaiate in classifica a quota 8 punti e ancora imbattute.