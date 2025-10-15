Basket dr1. Dominio Tiberius, Riccione crolla

Acquista il giornale
di LORIANO ZANNONI
15 ottobre 2025
È dominio Tiberius e crollo Riccione nella seconda giornata di Divisione Regionale 1. La squadra di coach Brienza, all’esordio tra le mura amiche della palestra Sforza, travolge Baricella senza alcuna difficoltà, a partire da un primo quarto terminato sul 25-9 per terminare con un oceanico 89-42. Netta superiorità dei riminesi e sforzo collettivo con diversi elementi in buona evidenza. Il tabellino: Del Fabbro 15, Gamberini 15, Antolini, Bonfè 5, Nuvoli 8, Chiari 9, Campajola 6, Fascicolo 6, Benzi 14, Polverelli 11. All.: Brienza.

Niente da fare invece per i Dolphins, che giocano un primo tempo eccellente a Lugo e restano in vantaggio al 20’ (36-49), ma poi sono incredibilmente travolti dai locali che ne infilano 41’ in dieci minuti. Al 30’ Lugo è avanti 77-62 e alla fine chiude sul 101-73. Il tabellino di Riccione: Renzi 15, Rosario Cruz 16, Russu 12, Zannoni 19, Capelli, Amatori 3, Fall 2, Bollini 4, Zavatta 2. All.: Amadori.

La classifica: Tiberius, Vis Persiceto, Lugo e Anzola 4; Aics Forlì, Veni San Pietro, Castel Maggiore, Giardini Margherita, Bertinoro, Cesena, Lbm Massa e Imola 2; Riccione, Faenza, Audace e Baricella 0.

© Riproduzione riservata

