Basket DR1. E’ Filippo Papi il nuovo allenatore dell’Asciano

Filippo Papi (nella foto) è il nuovo coach del Basket Asciano per il prossimo campionato di Divisione Regionale 1. L’annuncio è stato dato dalla società delle crete che si affida dunque ad un allenatore giovane ma già con esperienza in categoria. L’attuale responsabile tecnico del minibasket della Virtus Siena sarà chiamato dunque a sostituire Filippo Totaro che nelle ultime 2 stagioni ha guidato la squadra ai playoff dopo un percorso ben al di sopra delle più rosee aspettative.

L’arrivo di Papi ad Asciano va inquadrato proprio nell’ottica della proficua sinergia tra Virtus e Asciano, due società che collaborano da anni e che hanno trovato l’accordo per permettere a Papi, oltre all’impegno con i più piccoli in Piazzetta Don Perucatti, di guidare i biancazzurri delle crete. Passione, dedizione, competenza e voglia di mettersi in gioco: questi i valori che Filippo Papi porta con sé e che rispecchiano in pieno lo spirito biancoblu.

"Ringrazio la società per la fiducia - queste le prime parole del neo allenatore biancazzurro - sono felice di abbracciare il progetto di Asciano, che ho sempre ammirato negli anni scorsi in cui ci siamo affrontati. Trovo una società ambiziosa con tanti ragazzi che conosco bene e che stimo tantissimo. Con lo staff siamo già a lavoro per costruire la nuova stagione che si preannuncia avvincente e piena di avversari agguerriti. Vi aspettiamo tutti al PalaGrandi a sostenere la squadra".

Adesso ci sarà spazio per il mercato anche se Asciano dovrebbe ripartire dallo zoccolo duro degli ultimi anni.