Basket Dr1. Fabiani sulla sirena, blitz Lusa Massa a Forlì

Un canestro di Fabiani allo scadere regala al Lusa Basket Massa Lombarda la vittoria per 68-67 (20-20; 35-36; 43-54) in casa dell’Aics Forlì. La capolista, che dovrà recuperare giovedì 30 il match casalingo con l’International Imola, giocherà sabato alle 20.30 a Lugo lo scontro diretto con la Raggisolaris Academy, seconda della classe. Gli Aviators Lugo saranno invece di scena sabato alle 18.30 sul campo dell’Aics Forlì. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 3, Colombo 8, Spinosa A. 2, Dalla Malva ne, Caroli 27, Orlando 2, Flan 13, Fabiani 7, Gorini 4, Ciadini 2. All.: Solaroli. Classifica: Massa Lombarda* 24; Raggisolaris Academy 20; Bertinoro 18; Lugo* e Tiberius Rimini 16; Aics Forlì* e Tigers Villanova* 14; Riccione* e Basket 2005 Cesena* 10; Castel San Pietro 8; International Imola* 6. * gare in meno