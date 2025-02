Basket dr1. Fine della prima fase. Tigers ai playoff

Vittoria e playoff. I Villanova Tigers tagliano il traguardo più ambito, ovverosia quello di stare tra quelle che puntano in alto nella seconda parte della stagione. La squadra di Miriello, battendo 79-63 il Gaetano Scirea Bertinoro grazie alle super prestazioni di Zannoni (26) e Polverelli (23), si assicura il quinto e ultimo posto di poule promozione. Il girone dei villanoviani è il 3, quello con Baricella, Jolly Reggio Emilia, Massa e Modena. Il calendario è in via di definizione, in questo weekend è prevista pausa. Tutte le altre entrano nel gorgo dei playout. Comprese Riccione e Tiberius, che nell’ultima di regular season hanno dato vita a un bel derby, vinto 77-74 dai Dolphins (Curcio 15 per i riccionesi, Gamberini 24 per i riminesi). In questo caso, a differenza della poule promozione, tutte le squadre si porteranno dietro i punti degli scontri diretti. Riccione e Tiberius sono nel gruppo 1 con Medolla, Giardini Margherita, Voltone e Basket Reggio.

La classifica finale di regular season: Massa 34; Faenza 26; Bertinoro e Lugo 24; Villanova Tigers 22; Aics Forlì e Cesena 20; Tiberius e Riccione 18; Castel San Pietro 8; International Imola 6. La curiosità? Ancora non è stato reso noto il numero delle future retrocesse. Così è.