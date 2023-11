Basket DR1. Giornata caldissima con doppio derby. Al Bernino Poggibonsi sfida Asciano. Valdelsa e Maginot: duello al PalaFrancioli

Due derby e altri scontri molto interessanti nel programma della nona giornata di andata del girone C di Divisione Regionale 1. Il match clou è senza dubbio quello che va in scena domani pomeriggio alle 18.30 al Bernino dove si affrontano i padroni di casa della Nesi Group Poggibonsi e una delle capoliste, la Advinser Asciano. Giallorossi che tentano di accorciare le distanze dal trio di testa e ascianesi che provano la prima vera fuga stagionale. Altro derby molto interessante è quello tra Valdelsa Basket e Parmolaia Maginot. Alle 18 al PalaFrancioli di Colle si daranno battaglia i locali di coach Frati e la formazione senese allenata da Papi. Questa sera alle 21.15 scende in campo anche la Simus Monteroni. I ragazzi di coach Collini sono impegnati sul difficile parquet della Virtus Certaldo che insieme ad Asciano e Affrico Firenze guida la classifica a quota 14. Stesso orario odierno anche per la partita tra Legnaia e Cus. Gli universitari di Bicchi affrontano i gialli fiorentini reduci dal cambio in panchina avvenuto in settimana.