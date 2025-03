Basket Dr1. I Tigers si preparano ai playoff con Mazzotti in più. Sfida salvezza, Bonfè passa da Riccione al Tiberius

Comincia oggi, la poule promozione di Dr1, e i Villanova Tigers sono al centro di un clamoroso giro di playmaker nelle serie minors. Con Alessandro Vandi appena sbarcato a Santarcangelo in C, i villanoviani hanno pescato da Bellaria, in Dr2, prendendo Andrea Mazzotti. Per lui è un ritorno ai Tigers dopo la parentesi conclusa dopo qualche settimana dello scorso campionato.

Per quanto riguarda i playout, invece, fa scalpore il passaggio di Simone Bonfé da Riccione a Tiberius, dunque un’altra squadra dello stesso girone salvezza. Senza il prodotto del settore giovanile di Rbr, la squadra di coach Ferro ha virato su Franco Flan, classe 2002, eccellente giocatore. I playout cominceranno tra una settimana con il calendario ufficiale ancora da definire, mentre per la poule promozione siamo al via.

Oggi i Villanova Tigers saranno impegnati a Modena (18.30, dirigono Ranieri e Simoni) contro una squadra di alto livello. "Modena è candidata al salto di categoria – dichiara il capoallenatore di Villa, Marco Miriello –. Noi ci siamo. Ci siamo garantiti l’opportunità della poule promozione con sudore e sangue e non intendiamo viverla da spettatori. Vogliamo essere protagonisti".