Basket dr1. I Tigers travolgono l’Omega Bologna. Cade Riccione

Vince Villa e perde Riccione nella quinta di ritorno di DR1. I Tigers di coach Amadori, pur nell’emergenza data dalle assenze di Zannoni, Polverelli e Filippo Guiducci, travolgono di triple, ben 17, l’Omega Bologna, chiudendo sul 96-89. Villa, già sul +14 a fine terzo (76-62), vede gli ospiti recuperare fino al -2 (88-86) prima dell’ultimo piccolo break grazie a un’altra tripla e ai liberi finali di Buo. Stasera turno infrasettimanale, a Villa arriverà Massa (ore 21.15). Il tabellino: Bomba 29, Raffaelli 22, Buo 13, Mussoni 10, Zanotti 8, F. Guiducci 6, T. Guiducci 5, Bollini 3. All.: Amadori.

Niente da fare per i Dolphins Riccione che cadono in casa, 66-83, con il 4 Torri Ferrara. Gli ospiti la chiudono dopo l’intervallo andando sul 42-68 al 30’. Stasera Riccione di scena ad Argenta (ore 21.15). Il tabellino: Rosario Cruz 10, Gardini 27, Provesi Russu 25, Fornaciari, Gori 2, Mainetti, Ka Abdoul, Mariotti 2, Amatori. All.: Ferro.