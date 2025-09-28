Basket Dr1. Il Tiberius si prepara alla nuova stagione

A San Giuliano il basket è Tiberius, una società in rapida crescita che sta fiorendo attraverso un settore giovanile numeroso e una prima squadra in Dr1. La nascita ufficiale nel 2020, ma il pallone rotolava anche prima. "La collaborazione tra me e Luca Migani è nata lì – ricorda il presidente, Maurizio Benatti –, ma già nel 1991, quando smisi di giocare, la Libertas Tiberio mi chiese disponibilità per il settore giovanile. Nel 2000 ho rilevato la società creando il Basket Malatesta e ora siamo a San Giuliano col Tiberius".

I tesserati sono oltre 200, con undici gruppi in totale di cui cinque di settore giovanile (due under 17, due under 15 e una under 14). La società parteciperà a tre campionati Fip ed è legata a Rinascita Basket Rimini, coi migliori talenti ad approdare alle giovanili d’eccellenza biancorosse. Nella prima squadra è presente anche Simone Bonfè, non di rado a dare una mano in allenamento alla prima squadra Dole. Alla guida del settore giovanile, così come della formazione di Dr1, c’è Andrea Brienza.

La formula di quest’anno prevede la qualificazione automatica alle semifinali playoff per le prime due, mentre dalla 3ª alla 6ª disputeranno i play-in. Dalla 7ª alla 14ª vacanza al termine della regular season, la 15ª giocherà un turno playout mentre la 16ª retrocederà direttamente. "Una formula che rispecchia meglio i valori e il percorso delle varie squadre – spiega Brienza –. Le big sono Massalombarda e Lugo. Noi vogliamo tenere il profilo basso". Si comincia sabato 4 ottobre a Castel Maggiore.