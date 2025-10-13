Basket DR1. Il Valdelsa vince il derby. Asciano battuto
Nella seconda giornata del campionato di divisione regionale uno il Valdelsa Basket si sblocca nel derby contro la Advinser Asciano imponendosi in volata con il punteggio finale di 57-55.
Una partita dal punteggio molto basso quella giocata al PalaFrancioli dove la squadra di casa conduce, anche se di poche lunghezze, per i primi 2 quarti. All’intervallo lungo infatti il punteggio vede avanti i biancorossi colligiani 27-21. Nel terzo quarto arriva un parziale devastante da parte degli ospiti che piazzano un 25-9 che sembra indirizzare definitivamente la partita in favore del team delle crete.
Invece negli ultimi 10 minuti la compagine di casa non molla e spinta dall’ex Lorenzoni minuto dopo minuto ritorna a contatto riuscendo a piazzare un controbreak che riapre le ostilità. Negli ultimi possessi i valdelsani sono più lucidi e riescono a conquistare una vittoria che sembrava essere svanita solo 10 minuti prima.
Il tabellino del match.
Valdelsa: Caniglia 5, Ciompi, Lorenzoni 20, Seneca, Tilli 2, Angeli 6, Bartoli 4, Iozzi 15, Peruzzi 5, Nadorini ne, Lenzi ne, Cucinello ne.
Asciano: Losigo R 9, Losigo L 4, Becatti 4, Falchi L, Falchi M 17, Falchi R 15, Chierchini 6, Casini, Mini, De Marco ne, Chiti ne, Ciacci.
