Basket DR1. La Correggese riemerge

Successo casalingo per Correggio (10), che chiude la striscia negativa superando al supplementare Medolla (10). Dopo il 68 pari del 40’, la squadra di Bosi la risolve nell’extratime con 20 punti di Saccone e 19 di Emanuele Pini (foto) per l’81-75 finale, agganciando i modenesi all’ultimo posto della graduatoria.

La marcia del Basketreggio (14) si ferma invece ad Anzola (12): le fatiche del vittorioso impegno infrasettimanale si fanno sentire per gli uomini di Perricone, che alzano bandiera bianca di fronte ai bolognesi per 70-61, nonostante i 15 punti di Infante e i 10 a testa di Brogio e Castagnaro: quest’ultimo era al debutto con la nuova maglia, dopo un inizio in DR2 con la maglia della Sampolese.

Netto stop esterno, infine, per Reggiolo (14), che cade 76-54 a Castelfranco (12): la squadra di Freddi segna solo 18 punti nei primi 2 quarti, andando all’intervallo lungo sotto di 27 e nella ripresa non riesce mai a rimettersi in carreggiata, nonostante i 22 di Neri, unico a bucare con continuità il canestro.

Ha riposa il Basket Jolly (24), che rimane al terzo posto in compagnia della Vis Persiceto.

Il prossimo turno: venerdì Basketreggio-Castelfranco, sabato Mo.Ba Modena-Reggiolo, Magik Parma-Pallacanestro Correggio e Jolly-Anzola.