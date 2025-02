Basket DR1. La Nesi Poggibonsi deve arrendersi a Certaldo capolista

Il derby valdelsano della seconda giornata di ritorno del girone B di Divisione Regionale 1 se lo aggiudica la capolista Virtus Certaldo che batte la Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi 75 63. I bianconeri di coach Crocetti proseguono la loro corsa indisturbata al vertice della classifica mantenendo anche l’imbattibilità stagione. Cerpi e soci indirizzano il match già nel primo quarto quando Certaldo segna a ripetizione chiudendo la prima frazione sul 29-15. Nel secondo periodo il copione è lo stesso. Certaldo martella continuamente la retina ospite riuscendo ad aumentare il vantaggio e portandosi all’intervallo lungo con un netto 42-25. La reazione della formazione allenata da coach Franceschini arriva nella terza frazione: Poggibonsi stringe le maglie difensive trovando anche buone soluzioni dalle altra parte del campo. Il parziale ospite è importante e consente a Del Cucina e compagni di tornare in singola cifra di svantaggio all’ultimo intervallo, sul punteggio di 58-50. Gli ultimi 10’ sono molto equilibrati: i giallorossi cercano di rientrare definitivamente in partita, ma la compagine locale è brava e lucida nel ribattere ai tentativi ospiti. Poggibonsi può recriminare per una prima parte di match negativa che ha indirizzato la partita.