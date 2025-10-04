Basket DR1. La prima giornata presenta il derby. Monteroni-Valdelsa

Archiviata per adesso la Coppa Toscana, dove 3 squadre senesi si sfideranno a gennaio per il titolo, la Divisione Regionale 1 lascia spazio al campionato. In questo weekend va in scena la prima giornata di andata e nel girone B si parte subito con il botto: domani alle 18 si gioca il derby tra Simus Monteroni e Valdelsa Basket. Nel palazzetto della Val d’Arbia si affrontano 2 squadre con ambizioni, soprattutto i padroni di casa di coach Rossi che in estate hanno allestito un roster di assoluto livello per la categoria. Da non sottovalutare anche la compagine colligiana, fortemente rinnovata ma dal tasso tecnico importante. Allo stesso orario scende in campo domani pomeriggio anche la Nesi group Poggibonsi. La formazione di coach Mameli fa il suo esordio nel Valdarno sul parquet della Synergy, avversario ostico e dai buoni valori tecnici. Impegno casalingo invece per la Advinser Asciano: domani alle 18,30 la compagine di coach Papi affronta Scandicci Basket. Si gioca al PalaGrandi e l’obiettivo della società è quello di farlo davanti al pubblico amico dopo la lunga chiusura del PalaGrandi per gli adeguamenti richiesti al comune dai Vigili del Fuoco. Vedremo se la corsa contro il tempo darà gli effetti sperati.