Basket DR1. La Saturno fa il blitz, primo squillo dell’Icare
La Saturno Guastalla (4) non si ferma. La formazione di coach Gabrielli passa con autorità sul campo de La 3B Sorbolo (0) nella seconda giornata di DR2: 73-56 il punteggio, con ben 5 atleti in doppia cifra nelle fila ospiti (Pasini e Lucchesi i migliori a quota 13).
Nelle altre gare del girone A, primo squillo dell’Icare Cavriago (2), vittoriosa 75-60 al PalaAeB contro il Planet Parma (2) con 11 di Vecchi e Benevelli; stop interno, invece, per una Sant’Ilario (0) ancora ferma al palo, cui non bastano i 25 punti di Pergetti nell’84-73 con la Sorbolo Basket School (4).
Nel girone B la Berrutiplastics Torre (4) viola il campo del Basketreggio (2) col punteggio di 66-60, trascinata dai 13 di Mazzi e dai 12 di Magliani; dall’altra parte non bastano i 17 di Bonaccini e i 14 di Oziegbe. Vittoria esterna anche per la Sampolese (4), grazie al 74-61 alla Nuova Cupola (0) firmato dai 25 di Gervex.
Fattore campo saltato anche a Scandiano (0), dove con 21 di Buffagni e 15 di Rivi il Castellarano (2) si aggiudica 70-54 la sfida coi padroni di casa; l’Heron (4) resta a punteggio pieno grazie al 66-61 casalingo sul Nubilaria (2), mentre Luzzara (2) travolge le Gazze Canossa (2) con un netto 81-59, trascinata dai 32 di Balasso. Vittoria, infine, per la Go Basket (2), che piega 74-66 con 22 punti di Giuliani il Magic (0).
