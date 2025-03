Basket DR1. La Simus Monteroni torna a sorridere. Asciano: 12 di fila

La Simus Monteroni torna al successo nella sesta giornata di ritorno del girone B di Divisione Regionale uno. La formazione di coach Rossi (assente in panchina per la nascita della terza figlia Noemi) batte i Jokers Legnaia 67-57 (Caniglia, Banchero 4, Perinti, Starnini 7, Muzzi, Santini 5, Manetti, Lenardon 20, Piattelli 17, Tognazzi 5, Spaggiari, Bovo 9). Buona la prova dei locali in una partita dal punteggio basso in cui i punti di Lenardon e Piattelli hanno fatto la differenza nell’economia del risultato finale.

Il dodicesimo successo consecutivo è realtà per la Advinser Asciano. La formazione delle crete di coach Totaro passa a Calenzano 50-63 (Losigo R, Losigo L 4, Monnecchi 6, Gazzei 2, Becatti 4, Falcai 12, Falchi L 8, Chierchini 3, Falchi R 18, Casini, Lorenzoni 4, Rosati 2). Partita dal punteggio molto basso che il team delle crete ha condotto in porto grazie ad un’ottima difesa. I biancazzurri sono sempre più la squadra "del momento" e grazie a questo successo consolidano sempre più la seconda posizione della classifica e proseguono l’inseguimento alla capolista Virtus Certaldo.

Oggi andranno in scena le gare delle altre squadre senesi: Maginot, Poggibonsi e Valdelsa Basket.