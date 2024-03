Basket DR1. L’Asciano capolista scende a Legnaia. Cus in trasferta

Ottava giornata di ritorno nel girone C di Divisione Regionale 1 con il programma delle senesi che si apre questa sera alle 21,15 con la trasferta della capolista Advinser Asciano sul campo dei Jokers Legnaia. I ragazzi di Totaro, sempre più solitari in vetta, vogliono blindare definitivamente la prima posizione. Stasera allo stesso orario scende in campo anche il Valdelsa Basket che sul parquet amico del PalaFrancioli riceve la visita del Terranuova Basket. Domani pomeriggio alle 18 ultima chance di salvezza per il Cus di Bicchi. Gli universitari vanno in campo a Montespertoli per provare a conquistare 2 punti pesanti che riaprirebbero la corsa alla nona posizione, l’ultima utile per la salvezza secondo la nuova formula uscita in settimana. Alle 18.30 al Bernino va in scena un importante scontro playoff tra il Poggibonsi di Franceschini, rinforzatosi in settimana con l’arrivo di Bitossi, e l’Affrico Firenze. Chiude il programma alle 20.30 la sfida tra Galli San Giovanni e Maginot. I virtussini di Papi, che stanno attraversando un ottimo periodo di forma e sono reduci da 5 vittorie consecutive, vanno alla ricerca di punti pesanti in ottica playoff. Osserva il turno di riposo la Simus Monteroni di coach Collini.