Basket Dr1, lo Scirea va in Poule Promozione e invece i forlivesi si allontanano. Aics, a Cesena un ko che fa male

Nel campionato di Divisione Regionale 1 il weekend ha portato a emozioni diametralmente opposte le due formazioni forlivesi. Nonostante il turno di riposo, esulta il Gaetano Scirea che, complici le sconfitte di Tiberius e Tigers, è matematicamente tra le prime cinque del torneo e qualificata per la Poule Promozione.

Quella stessa Poule Promozione che sembra ormai sfuggire all’Aics, dopo la netta sconfitta nel derby contro Cesena con il risultato di 81-56 (16-14, 37-29, 64-48): gli uomini di Di Lorenzo, salvo miracoli, nella seconda parte di stagione dovranno giocarsi la salvezza. Peccato, perché a Cesena i forlivesi partono bene trascinati da un volitivo Gasperini, restando poi agganciati per tutto il primo quarto. Già nel secondo parziale, però, i cesenati allungano, guidati dalle mani calde di Rossi e Montaguti, portandosi sul +8 all’intervallo. Nella ripresa, Cesena continua a martellare, trovando anche un preciso Poggi dalla panchina, mentre Forlì non reagisce, affondando sempre più fino ad un -25 finale anche ingeneroso per l’Aics, che vede così pareggiato anche il 71-46 della gara di andata.

Aics Forlì: Bergantini, Gasperini 18, Gori 10, Adamo 7, Zammarchi 4, Mistral ne, Corzani 2, Pinza 8, Bessan, Ravaioli 3, Gardini J. 4, Squarcia ne. All. Di Lorenzo.

v. r.