Basket dr1. Lo Scirea vuol provare a sorprendere Argenta

Difficile sfida per il Gaetano Scirea che, questa sera alle 18.30, ospita al PalaColombarone di Bertinoro la Cestistica Argenta, per provare a conquistare due punti pesanti sovvertendo i pronostici. Reduci da cinque successi consecutivi e secondi in classifica, gli emiliani mixano l’esperienza di giocatori come Cortesi (miglior marcatore dei suoi con 13 punti di media), Montaguti e Magnani, al talento dei tanti giovani tra i quali spicca il talento di Nicolas Manias. Per lo Scirea, che nell’ultimo match ha sbancato in volata il campo di Faenza, si tratta di una sfida da affrontare a viso aperto: due punti consoliderebbero i bianconeri nel gruppone di metà classifica.