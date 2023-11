Basket DR1. Maginot a Certaldo. L’Adviser Asciano va in trasferta

Si apre questa sera alle 21,15 il programma della settima giornata di andata del girone C di Divisione regionale 1. La Parmolaia Maginot va a far visita ad una squadra che compone il quartetto delle capoliste, la Virtus Certaldo. Si tratta quasi di un derby, anche per la presenza nel team valdelsano di tanti senesi ed ex virtussini. Trasferta a Montespertoli, invece, per l’altra capolista la Advinser Asciano. I biancazzurri di coach Totaro scendono in campo domani pomeriggio alle 18 contro il fanalino di coda del girone, ancora fermo a zero punti. Domenica alle 18 al PalaFrancioli è tempo di derby. Sul parquet valdelsano si affrontano i padroni di casa del Valdelsa Basket di coach Frati, in cerca di riscatto dopo 3 sconfitte consecutive, ed il Cus Siena di Bicchi che invece è reduce da una netta affermazione casalinga contro San Giovanni Valdarno. Chiude il programma di giornata la Simus Monteroni, decisa a riscattare il ko di una settimana fa contro la Maginot. Il team di coach Collini attende la visita del Basket Scandicci (palla a 2 domani ore 18). Turno di riposo, invece, per la Nesi Poggibonsi che guarderà dall’alto dell’attuale primo posto in classifica il turno di questo week end.