Basket DR1. Maginot sconfitta. Inizio da incubo poi l’inutile rimonta

Un terribile primo quarto da -18 non consente alla Parmolaia Maginot di compiere l’impresa contro la terza forza del campionato. I giovani di coach Locatelli, costretti a fare i conti con numerose assenze importanti, compiono una poderosa rimonta che però si ferma sul -7 finale con ValBisenzio che porta a casa 2 punti pesanti. Il primo periodo della terza di ritorno del girone B è un vero e proprio incubo per i senesi: gli ospiti giocano bene e volano sul 10-28 alla prima sirena. Sembra una gara sul velluto per ValBisenzio, ma la squadra virtussina non molla e minuto dopo minuto prova a rifarsi sotto. All’intervallo lungo il punteggio recita 27-42 per i pratesi. Nella terza frazione la Parmolaia si rifà sotto. Bicchi e soci accorciano ancora chiudendo il terzo periodo sul -10 (48-58). Nell’ultimo quarto la Maginot cerca di riaprire definitivamente la gara, ma lo sforzo profuso e la lucidità di ValBisenzio non consentono alla compagine di Locatelli di completare la rimonta. Il match si chiude sul 65-72 per i pratesi con la Parmolaia che non riesce a muovere una classifica sempre più preoccupante in ottica salvezza.

Tabellino: Bianciardi 3, Bartelloni 9, Delfino 3, Iannoni 4, Bicchi 12, Liotta 7, Cini 12, Chellini 11, Morelli 4. All. Locatelli.