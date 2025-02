Basket - "DR1» maschile: derby stasera. C’è Libertas-Vela

Dopo la vittoria esterna sul parquet del Wolf Pistoia, la Libertas torna a giocare al "Palatagliate" stasera, contro il Vela Viareggio, alle 21,15. Un derby che, all’andata, vide la formazione versiliese imporsi al termine di una sfida dai due volti ed i biancorossi vogliono provare a riscattarsi, soprattutto anche alla luce dell’ultima sconfitta casalinga contro Ineos Manufactoring Sei Rose, la prima della stagione tra le mura amiche.

Quella contro il Vela sarà l’occasione giusta per provare a tornare al successo tra le mura amiche, dove i biancorossi hanno sempre dato vita ad ottime prestazioni.

"I nostri avversari – ha commentato Piochi – verranno a giocare al Palatagliate, provando a portare a casa i due punti che consentirebbero loro di provare a rientrare in zona play-off. Noi dovremo far di tutto per provare anche noi a portare casa la vittoria. Dovremo essere bravi a limitare gli esterni di Viareggio che sono molto bravi nell’uno contro l’uno, provando ad imporre il nostro ritmo sia offensivo che difensivo".

"Dobbiamo cercare – aggiunge il coach – di ripartire dalla seconda parte di partita di Pistoia, dove abbiamo fatto un’ottima difesa. Mi aspetto, però, qualcosa in più e sin da subito un atteggiamento propositivo rispetto ai primi due quarti. Sarà una partita importante per entrambe: noi vogliamo provare ad allungare e consolidare la zona play-off, mentre Vela cercherà di rientrare in questa zona. I ragazzi durante la settimana si sono allenati molto bene ed abbiamo cercato di preparare nel migliore questa sfida, con l’obiettivo di portare a casa i due punti, fondamentali per il nostro cammino in campionato".

Il derby tra Libertas e Vela sarà arbitrato da Samuele Collina di Montemurlo e Francesco Tabarin di Pistoia. La Libertas tornerà di nuovo sul parquet sabato prossimo, alle 19.30, al "Palaeuropa", a Donoratico.

Alessia Lombardi