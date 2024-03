BASKET - "DR1» MASCHILE. Impresa disperata. Ma Skywalkers domani ci prova

Torna di nuovo sul parquet Skywalkers, andando a far visita, domani alle 18, al Centro Minibasket Valbisenzio. I biancorossi hanno assolutamente bisogno di punti salvezza e affronteranno un avversario difficile che sta lottando per ottenere il miglior piazzamento in classifica. I ragazzi di Merciadri sono ancora ultimi con 6 punti, mentre i pratesi sono al quarto posto con 24. La situazione dei lucchesi è disperata, ma la grinta e la voglia di provarci fino alla fine stanno tenendo alto il morale, anche se non è assolutamente facile. Nelle ultime gare perse per pochi punti lo Sky Walkers ha dimostrato di volerci credere fino alla fine. Sulla carta non sarà assolutamente facile, ma Merciadri chiede ai suoi ragazzi di provarci e di crederci fino alla fine. La sfida sarà diretta da Tommaso Giorni ei Livorno e Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino.

A. L.