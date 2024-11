Basket - "DR1» maschile. La Libertas sfida i Lions. Match d’alta classifica. Domani a Montemurlo

Si ritorna di nuovo sul parquet per la nona giornata della regular season. La Libertas, dopo la bella vittoria della scorsa settimana, domani, alle 18.15, sul parquet del "Palapantano", è contro il Lions Montemurlo. Una sfida di alta classifica, con i due roster che sono divisi in classifica da appena quattro punti, con i pratesi nel terzetto di testa, a 14 ed i biancorossi poco dietro, al quinto posto, con 10 punti, in compagnia di Carrara Legends e Donoratico.

"Dopo le tre vittorie consecutive – ha spiegato Piochi – andremo ad affrontare una delle prime tre della classe, Montemurlo, sul proprio parquet. E’ un roster molto attrezzato, profondo, con tanti giocatori importati. In questa stagione ha mantenuto la stessa ossatura dello scorso anno, inserendo, però, giocatori importanti per la categoria, come i due lunghi Iovino e Vettori che sono anche i due miglior realizzatori".

"E’ una squadra che è ben organizzata – ha aggiunto il coach – , sia in attacco che in difesa e, per questo motivo, noi dovremo esser bravi a giocare come abbiamo fatto nelle ultime gare, cercando di rimanere concentrati per tutti i quaranta minuti, rispettando le nostre regole difensive e sfruttando l’attacco".

"Questo match – ha concluso Piochi – arriva al momento giusto, perché, comunque, ci permetterà di capire a che punto siamo e non vediamo l’ora di giocare e di misurarci con una corazzata come questa". La gara sarà diretta da Daniele Cabizza di Pisa e Omar Ciabattini di Terranuova Bracciolini.

Alessia Lombardi