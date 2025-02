BASKET - "DR1» MASCHILE. La Libertas oggi prova l’allungo a Donoratico

Gara esterna per la Libertas che, oggi, alle 18.30, affronta al "Palaeuropa", Donoratico. I biancorossi arrivano dalla bella e schiacciante vittoria nel derby sul Vela Viareggio che li ha confermati in zona play-off. Donoratico si trova a sei punti di distacco sotto la Libertas. Piochi ed i suoi ragazzi sanno dell’importanza di questo appuntamento per conquistare questi due punti fondamentali.

"Ci troveremo di fronte – ha commentato il coach biancorosso – una squadra ben allenata che sta attraversando un buon momento e lo dimostra l’ultima vittoria nel recupero contro Carrara. Dovremo cercare di essere molto attenti in difesa, limitando, soprattutto, i loro giocatori più pericolosi. Bisognerà fare molta attenzione a non avere dei black-out che ci possono essere all’interno della partita. Ci stiamo lavorando molto attentamente, senza dimenticarci dell’attacco, dove dovremo essere bravi a muovere la palla e a giocare di squadra, come abbiamo fatto nel derby contro il Vela. E’ uno scontro molto importante in chiave play-off . Dovremo farci trovare pronti, senza concedere canestri facili, limitando parziali importanti che potrebbero fare prendere loro fiducia".

Arbitreranno Andrea Panelli di Montecatini Terme e Diego D’Accico di Pistoia.

Alessia Lombardi