Basket - "DR1" maschile Libertas coriacea. Successo in rimonta sul parquet di Pistoia

Studio Morandi Wolf

52

Libertas

56

STUDIO MORANDI WOLF PISTOIA: Lucarelli, Michelotti, Amerighi 5, Martini 15, Ieri 10, Aquili, Bartalini 6, Evotti 8, Guarducci 3, Nesti 3, Moeni 2, Greco. All.: Toccafondi.

LIBERTAS LUCCA: Tonacci 1, Giusti 9, Donati 8, Russo 9, Lorenzi 6, Fracassini 7, Piercecchi 5, Guidi 8, Rivi 2. All.: Piochi.

Arbitri: Cabizza di Pisa e Zucchini di Grosseto.

Note: parziali 18-16, 31-26, 41-40.

PISTOIA - Vittoria conquistata con la grinta quella della Libertas su Wolf Pistoia. I biancorossi non partono bene ed i padroni di casa ne approfittano, chiudendo il primo quarto in vantaggio. Nel secondo ancora qualche disattenzione difensiva ha permesso a Wolf di andare al riposo in vantaggio. Al rientro sul parquet, dopo l’intervallo lungo, c’è una grande reazione della Libertas che inizia a macinare punti e concede veramente poco agli avversari. Nell’ultimo quarto, grazie ad un’ottima partita difensiva, i biancorossi riescono a passare in vantaggio e gestiscono il match fino alla fine, conquistando questo successo importantissimo per la classifica.

"E’ stata una partita – ha commentato Piochi – molto combatutta, contro un’ avversario la cui posizione di classifica non rispecchia quanto di buono è in grado di fare. E’ un roster con indivudalità importanti che ci ha messo in difficoltà, soprattutto nei primi due quarti. Nel terzo periodo abbiamo avuto un’ ottima reazione e siamo stati molto più attenti anche in difesa, senza mai mollare. E’ una vittoria importante che ci voleva".

Al. Lomb.