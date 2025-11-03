Basket - "DR1" maschile Libertas, prima sconfitta. Donoratico passa dopo quattro vittorie di fila

Libertas Lucca 54Donoratico 69

LIBERTAS LUCCA: Rattazzi, Magrini 4, Morello 2, Giusti 2, Donati 4, Russo 13, Fracassini 10, Simonelli, Piercecchi 3, Morello 12, Guidi 4, Rivi. All.: Piochi.DONORATICO: Tinagli 7, Kula 1, De Monte 4, Bruci 11, Battistoni 14, Martinelli, Creatini, Paoli, Zanassi, Ramburini 15, Fatto 13. All.: Triglia.Arbitri: Sbaragli e Galluccio di Casole d’Elsa.Note: parziali 8-20, 23-34, 40-52.

LUCCA - Arriva la prima sconfitta stagionale per la Libertas, che esce battuta dal confronto interno contro Donoratico che passa 54-69. I biancorossi non partono bene e gli avversari già nel primo quarto riescono a prendere il primo ampio vantaggio, chiudendo 8-20. Nel secondo quarto i ragazzi di Piochi hanno una buona reazione e si va al riposto lungo sul punteggio 23-34.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, la Libertas, prova a tornare sotto e cerca di recuperare il divario, ma Donotarico è bravo a concedere niente e si aggiudica anche questo periodo per 40-52. Nell’ultimo quarto c’è ancora una bella reazione dei biancorossi, ma, alla fine, sono gli ospiti a fare festa. Una battuta d’arresto, questa dei biancorossi, che arriva dopo quattro vittorie consecutive.

La Libertas cercherà, ora, subito il riscatto, mercoledì sera, alle 21.15, a Livorno, nel turno infrasettimanale, contro la Polisportiva Nicola Chimenti.

Al. Lomb.