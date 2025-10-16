Acquista il giornale
  4. Basket - "DR1" maschile. Libertas affronta Carrara

Basket - "DR1" maschile. Libertas affronta Carrara

Stasera, alle 21.15 al "Palatagliate", i biancorossi vogliono ripetersi subito

di ALESSIA LOMBARDI
16 ottobre 2025
Anticipo, questa sera, della terza giornata di regular season, con la Libertas che, al "Palatagliate", scende sul parquet per affrontare, alle 21.15, il Cmb Carrara. "Affronteremo – ha commentato coach Piochi – una squadra che è cambiata molto rispetto allo scorso anno, visto che ha perso due giocatori molto importanti, come Soriano e Tealdi. Ma, al tempo stesso, ha inserito nel proprio roster elementi esperti come Diamanti e tanti giovani che arrivano dal loro settore giovanile. E’ una squadra da temere, da rispettare, perché, comunque, è andata a vincere nella prima di campionato sul Cus Pisa ed ha perso in casa contro Donoratico, rimanendo, però, in partita per due quarti e mezzo".

"Dovremo – ha aggiunto il tecnico – essere bravi, come abbiamo fatto in occasione dell’ultima gara contro Invictus Livorno, ad imporre i nostri ritmi difensivi per far fare scelte a Carrara che non siano quelle a loro congeniali. Sarà importante evitare di lasciarli andare in campo aperto e di trovare soluzioni facili dal ferro. Dovremo imporre anche il nostro ritmo in attacco, continuando a passarci il pallone, a giocare di squadra. E’ una partita molto importante, soprattutto per vedere anche se siamo in crescita, vista la buona gara giocata a Livorno. Mi aspetto ulteriori passi in avanti".

La sfida tra Libertas e Cmb Carrara sarà arbitrata da Daniele Cabizza di Pisa e da Niccolò Fornai di Poggibonsi.

Alessia Lombardi

