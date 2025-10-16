Basket - "DR1" maschile. Libertas affronta Carrara

Anticipo, questa sera, della terza giornata di regular season, con la Libertas che, al "Palatagliate", scende sul parquet per affrontare, alle 21.15, il Cmb Carrara. "Affronteremo – ha commentato coach Piochi – una squadra che è cambiata molto rispetto allo scorso anno, visto che ha perso due giocatori molto importanti, come Soriano e Tealdi. Ma, al tempo stesso, ha inserito nel proprio roster elementi esperti come Diamanti e tanti giovani che arrivano dal loro settore giovanile. E’ una squadra da temere, da rispettare, perché, comunque, è andata a vincere nella prima di campionato sul Cus Pisa ed ha perso in casa contro Donoratico, rimanendo, però, in partita per due quarti e mezzo".

"Dovremo – ha aggiunto il tecnico – essere bravi, come abbiamo fatto in occasione dell’ultima gara contro Invictus Livorno, ad imporre i nostri ritmi difensivi per far fare scelte a Carrara che non siano quelle a loro congeniali. Sarà importante evitare di lasciarli andare in campo aperto e di trovare soluzioni facili dal ferro. Dovremo imporre anche il nostro ritmo in attacco, continuando a passarci il pallone, a giocare di squadra. E’ una partita molto importante, soprattutto per vedere anche se siamo in crescita, vista la buona gara giocata a Livorno. Mi aspetto ulteriori passi in avanti".

La sfida tra Libertas e Cmb Carrara sarà arbitrata da Daniele Cabizza di Pisa e da Niccolò Fornai di Poggibonsi.

Alessia Lombardi