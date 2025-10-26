Basket - "DR1" maschile. Libertas, derby duro a Pisa

La Libertas, capolista a punteggio pieno, con 6 punti, assieme al Gea Grosseto, affronterà oggi, alle 18, il Cosmocare Cus Pisa al "Palacus". I pisani, al momento, possono vantare solo una vittoria nello scorso match contro Donoratico, espugnato per 68-67. I biancorossi di Piochi arrivano, invece, dall’anticipo vittorioso contro Cmb Carrara.

"Affronteremo Cus Pisa in casa loro – ha commentato Piochi – , squadra molto esperta, con una classifica che non rispecchia il valore del team allenato da Dari. All’attivo ha una vittoria e due sconfitte; un roster retrocesso, ma che ha tenuto molti giocatori dello scorso anno (come Burgalassi, Spagnoli e Siena), ma che ha aggiunto giocatori di spessore come Malfatti e Fiorindi. Sarà, quindi, una partita contro una squadra che sa giocare molto bene a pallacanestro, che magari non ha mai i ritmi troppo alti e, per questo, dovremo essere bravi a limitare al massimo gli errori e rimanere concentrati per tutti i 40’. Un team esperto che, ad ogni nostro errore, sicuramente cercherà di punirci: dovremo essere super attenti in difesa, concentrati ed imporre i nostri ritmi in attacco e cercare di indirizzare subito la partita su sui canali che vogliamo noi".

"Per noi – chiude Piochi – è match molto importante, perché ci farà capire anche a che punto siamo dopo le tre vittorie che abbiamo fatto".

La gara tra Cosmocare Cus Pisa e Libertas sarà arbitrata da Samuele Collina di Montemurlo e da Marco Madera di Livorno.

Alessia Lombardi