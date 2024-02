Basket: "DR1» maschile. Libertas, ko al fotofinish. Derby amaro a Carrara. Sconfitta immeritata

Carrara Legends

63

Libertas LUCCA

61

CARRARA LEGENDS: Bordigiani, M. Diamanti 8, Benfatto, Donati 7, Tongiani 2,M. Olivi 4, L. Diamanti 2, Viola 17, Peselli 2, Leonardi 21. All.: Fiorini.

LIBERTAS LUCCA: Cancielllo 22, Servadio, Lorenzi 6, Fracassini 7, Lombardi, Piercecchi 2, Morello 10, Guidi 3, Cecconi 10, Brunella ne, Tonacci. All.: Romani.

Arbitri: Liverani di Livorno e Carta di Pisa.

Note: parziali 25-17, 36-35, 48-47.

CARRARA - Sconfitta al fotofinish per la Libertas. Gara che lascia l’amaro in bocca, perché combattuta. Nel primo quarto il roster di casa parte subito bene e, grazie ad un buon Viola, riesce ad imporsi per 25-17. Nel secondo la Libertas riesce a recuperare ed è molto combattuto: si va al riposo sul 36-35.

Al rientro la gara è salita di livello, con Canciello che ha giocato una partita notevole e, alla sirena, si chiude sul 48-47. Nell’ultimo quarto la gara si gioca ancora punto a punto ed è molto tirata. Carrara, nonostante avesse speso tanto, riesce a rimanere in partita, sfruttando gli errori dei biancorossi. E, alla fine, riescono a conquistare il successo.

"E’ un risultato che fa molto male – ha commentato Romani – . La partita è stata molto dura, combattuta e corretta. Per noi hanno giocato molto bene Canciello e Morello, mentre Lorenzi e Fracassini, dai quali ci aspettavamo di più, non sono andati bene. Forse alcuni miei giocatori non hanno la personalità giusta per stare in vetta".

Alessia Lombardi