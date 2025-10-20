Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket - "dr1» maschile. Skywalkers butta via una partita già vinta. La Juve ribalta tutto

Basket - "dr1» maschile. Skywalkers butta via una partita già vinta. La Juve ribalta tutto

Juve Pontedera 92 SkyWalkers 75 PONTEDERA - Prima sconfitta per lo Skywalkers nella trasferta di Pontedera. La partita si rivela subito complicata...

di ALESSIA LOMBARDI
20 ottobre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

XWhatsAppPrint

Juve Pontedera 92SkyWalkers 75

PONTEDERA - Prima sconfitta per lo Skywalkers nella trasferta di Pontedera. La partita si rivela subito complicata per i ragazzi di Nalin, con gli avversari che mettono a segno punti pesanti, ma Rinaldi e Candigliotta, uno dei migliori sul parquet, permettono al roster amaranto di chiudere sul 19-19. Nel secondo quarto lo Skywalkers riesce a tornare avanti e a gestire il vantaggio, andando al riposo sul 37-44.

Alla ripresa i ragazzi di Nalin riescono ad incrementare il vantaggio ed anche il terzo quarto vede Skywalkers chiudere in avanti per 53-60. Nell’ultimo tempino gli amaranto calano vistosamente e la Juve Pontedera riesce a recuperare e, con una grande energia e fiducia in entrambi i lati del parquet, riescono a ribaltare tutto e a portare a casa il successo.

A Skywalkers rimane l’amaro in bocca per come è andato a finire il match, dopo che il roster lucchese era riuscito a gestirlo per tre quarti.

"Siamo un po’ andati un po’ in difficoltà nel finale di partita – ha commentato Nalin – : possiamo riassumere così questa gara. Per il resto la partita è stata una buona gara, ma il finale è stato un disastro vero e proprio. C’è da lavorare e cercheremo di farlo subito. Il nostro quintetto, non lo dico mai, è formato da tre ragazzi nati nel 2005, uno nel 2006 ed uno nel 2007 e ci sta che ogni tanto ci siano degli sbandamenti".

Skywalkers: Gianni, Crippa 7, Cattani 16, Lombardi 9, Brugioni, Catelli 6, Candigliotta 10, Sodini 6, Petri 4, Benedetti 5, Rinaldi 11, Losco. All.: Nalin.

Note: parziali: 19-19, 37-44, 53-60.

Al. Lomb.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su