Basket - "dr1» maschile. Skywalkers butta via una partita già vinta. La Juve ribalta tutto

Juve Pontedera 92SkyWalkers 75

PONTEDERA - Prima sconfitta per lo Skywalkers nella trasferta di Pontedera. La partita si rivela subito complicata per i ragazzi di Nalin, con gli avversari che mettono a segno punti pesanti, ma Rinaldi e Candigliotta, uno dei migliori sul parquet, permettono al roster amaranto di chiudere sul 19-19. Nel secondo quarto lo Skywalkers riesce a tornare avanti e a gestire il vantaggio, andando al riposo sul 37-44.

Alla ripresa i ragazzi di Nalin riescono ad incrementare il vantaggio ed anche il terzo quarto vede Skywalkers chiudere in avanti per 53-60. Nell’ultimo tempino gli amaranto calano vistosamente e la Juve Pontedera riesce a recuperare e, con una grande energia e fiducia in entrambi i lati del parquet, riescono a ribaltare tutto e a portare a casa il successo.

A Skywalkers rimane l’amaro in bocca per come è andato a finire il match, dopo che il roster lucchese era riuscito a gestirlo per tre quarti.

"Siamo un po’ andati un po’ in difficoltà nel finale di partita – ha commentato Nalin – : possiamo riassumere così questa gara. Per il resto la partita è stata una buona gara, ma il finale è stato un disastro vero e proprio. C’è da lavorare e cercheremo di farlo subito. Il nostro quintetto, non lo dico mai, è formato da tre ragazzi nati nel 2005, uno nel 2006 ed uno nel 2007 e ci sta che ogni tanto ci siano degli sbandamenti".

Skywalkers: Gianni, Crippa 7, Cattani 16, Lombardi 9, Brugioni, Catelli 6, Candigliotta 10, Sodini 6, Petri 4, Benedetti 5, Rinaldi 11, Losco. All.: Nalin.

Note: parziali: 19-19, 37-44, 53-60.

Al. Lomb.