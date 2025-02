Basket - "DR1" maschile Skywalkers ko in casa. Lupori: "Cerretese più fredda, ci serva di lezione"

SkyWalkers 73 Cerretese 82

SKYWALKERS: Lombardi 5, Crippa 15, Catelli 2, Manfredini 8, Bianchini 15, Giovannetti, Simonetti, Allegrini, Cattani 23, Benedetti, R. Sodini 2, Petri 3. All.: Lupori.

CERRETESE: Ticciati 16, Bianchi 2, Bellucci 11, Masoni 21, Barbetta 13, Martini 16, Martelli 6. All.: Brigante.

Arbitri: Cabizza di Pisa e Luciano di Camaiore.

Note: parziali 21-21, 36-37, 55-60.

LUCCA - Sconfitta casalinga per lo Skywalkers che deve arrendersi alla forza della Cerretese. Il match è molto combattuto sin dai primi canestri e si gioca punto a punto: primo quarto in parità. Nel secondo quarto gli ospiti provano ad imporre il proprio ritmo, ma gli amaranto di casa riescono, comunque, a rimanere in partita e si va al riposo con la Cerretese avanti per 37-36. Al rientro dagli spogliatoi il roster di Brigante prova il primo allungo, ma lo Skywalkers risponde punto a punto ed il terzo tempino si chiude sul 55-60. Nell’ultimo i ragazzi di Lupori provano il tutto per tutto, ma, alla fine, è la Cerretese che conquista i due punti.

"I nostri avversari – ha commentato Lupori – vincono meritatamente questa sfida: fin dai primi minuti trovano continuità dal perimetro e, grazie a Ticciati e Masoni, ci mettono subito in difficoltà, nonostante Cattani e Crippa siano ben ispirati. Nel terzo quarto c’è stato un break importante che ha portato la Cerretese avanti di otto punti, ma noi siamo stati bravi a ricucire lo strappo. Nei momenti finali del match, però, la freddezza dei nostri avversari ha fatto la differenza. Ma ci servirà molto per il nostro percorso di crescita".

A. L.