Basket DR1. Momento difficile per le squadre senesi. L’unico sorriso è dell’Advinser Asciano che è riuscita a battere la Laurenziana

Quello scorso è stato un fine settimana piuttosto negativo per le formazioni senesi di Divisione Regionale 1. Negli anticipi del girone B sono arrivate due sconfitte casalinghe per Valdelsa Basket e Parmolaia Maginot. I biancorossi colligiani hanno ceduto il passo alla Gea Grosseto per 64-79 mentre la formazione senese ha perso contro Calenzano 59-67.

Nelle gare della domenica sono poi arrivate due sconfitte ed una sola vittoria. Netto il ko della Paolo Nesi Group Poggibonsi: i giallorossi di Franceschini hanno interrotto una lunga striscia positiva perdendo sul difficile parquet di Montespertoli con il punteggio di 90-64 (Del Cucina 15, Ceccatelli 9, Giorgi 7, Mucci 5, Borgianni 13, Ravenni 1, Testi 2, Ficus, Rumachella, Maestrini 2, Juliatto 8). Una partita equilibrata per oltre 20 minuti, decisa nella ripresa grazie alle migliori percentuali della formazione locale.

Battuta d’arresto anche per la Simus Monteroni sconfitta a San Giovanni Valdarno dalla Synergy per 55-51 (Caniglia, Banchero 4, Perinti, Starnini 3, Santini, Manetti 11, Lenardon 1, Piattelli 10, Tognazzi 11, Bovo 11). Dopo un avvio molto positivo (+10 a metà gara) la formazione della Valdarbia ha subito troppo nella ripresa venendo sconfitta dalla compagine arancioverde. Un ko che è arrivato al termine di una settimana terribile per la Simus che durante un allenamento della settimana scorsa ha perso per tutta la stagione Milano per un brutto infortunio al braccio (oltre a Picchi già fermo ai box).

L’unica senese a sorridere è la Advinser Asciano di coach Totaro. Gli ascianesi sono in assoluto la squadra più in forma del campionato e la vittoria contro la Laurenziana, l’undicesima consecutiva, lo dimostra. Al PalaGrandi in pratica non c’è stata partita perché Falcai e soci sono partiti subito forte. Nella seconda frazione è arrivata la reazione ospite ma la Advinser ha allungato ancora nel terzo periodo portando a casa il successo con il punteggio finale di 86-68 (Losigo R. 2, Losigo L. 10, Monnecchi 3, Gazzei 3, Becatti 3, Falcai 7, Falchi L. 16, Chierchini 13, Falchi R. 17, Lorenzoni 8, Ciacci, Rosati 4).