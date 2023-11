Basket DR1. Nesi Poggibonsi sul caldo parquet dell’Affrico Firenze

È un programma ricco di partite interessanti quello dell’ottava giornata di andata del girone C di Divisione Regionale 1. Si parte oggi pomeriggio con la sfida di altissima classifica tra una delle capoliste, l’Affrico Firenze, e la Nesi Group Poggibonsi che virtualmente sarebbe a pari punti con i fiorentini avendo già osservato il turno di riposo. Palla a 2 alle 18,30 di oggi pomeriggio a Firenze. Alle 21 di oggi scende in campo anche la Parmolaia Maginot che al PalaPerucatti affronta il Galli San Giovanni Valdarno. La formazione di coach Papi è alla ricerca del riscatto dopo il ko di Certaldo della settimana scorsa. Alle 21.15 è invece il turno del Valdelsa Basket ospite di Terranuova. La formazione di coach Frati ha ripreso la marcia la scorsa settimana dopo un periodo buio e in terra valdarnese va alla ricerca della continuità. Domani pomeriggio alle 18.30 al PalaGrandi scende in campo la Advinser Asciano contro i Jokers Legnaia. Per continuare a guardare tutti dall’alto i ragazzi di coach Totaro non devono abbassare la guardia contro un avversario sulla carta più debole. Il programma di giornata si chiude con la sfida del PalaCorsoni (palla a due alle 20,15 di domani) tra i padroni di casa del Cus ed il fanalino di coda Montespertoli.