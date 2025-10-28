Basket DR1. Novellara schiacciasassi. Reggiolo ubriaca il Castel San Pietro

Giornata perfetta per le reggiane di Divisione Regionale 1. La Pallacanestro Novellara (8) centra la quarta vittoria in altrettanti match imponendosi in casa su Castelfranco (6), arrivata al PalaChiarelli ancora imbattuta: 89-76 il punteggio in favore dei biancorossi, trascinati dai 19 punti di Folloni e dai 14 di Artoni.

Al terzo posto, a -2 dalla coppia di vertice composta dalla già citata Novellara e da Budrio, sale la Pallacanestro Reggiolo (6): gli uomini di Tellini passeggiano nella trasferta di Castel San Pietro (2), centrando la terza vittoria di fila con un eloquente 84-57. Branchini, con 15 punti, è il più prolifico in attacco tra gli ospiti, seguito da El Ibrahimi (14), Lasagni (11) e Defant (10).

Ritrova il sorriso anche il Basket Jolly (6): i cittadini, reduci proprio dalla sconfitta con Reggiolo, sbancano 85-67 il parquet del Magik Parma (4), trascinati dai 27 punti di Marino e dai 21 di Taddei.

Nell’anticipo di mercoledì scorso, invece, Correggio (4) aveva battuto 82-53 Medolla (2). Domenica prossima spicca un interessante Novellara-Budrio; Correggio anticiperà anche venerdì sul campo del Voltone, mentre Jolly e Reggiolo saranno di scena sabato contro, rispettivamente, Medolla e Cento.