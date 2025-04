Basket DR1. Obiettivo play-off. Sono due le senesi ancora in corsa

Giornata di verdetti nel girone B del campionato di Divisione Regionale 1. Oggi pomeriggio si gioca l’ultima giornata della fase regolare con 2 squadre, Poggibonsi e Valdelsa basket, che vanno alla ricerca della qualificazione play-off. Più semplice il compito dei giallorossi di coach Franceschini, impegnati alle 18 in casa di una Synergy Valdarno che non ha più niente da chiedere al proprio campionato. La Paolo Nesi deve vincere per garantirsi l’accesso alla post season che potrebbe però arrivare anche in caso di sconfitta con una serie di risultati favorevoli dagli altri campi. i colligiani di coach Lanza sono invece chiamati ad una vera e propria impresa perché non basta vincere il derby in casa della Parmolaia Maginot (palla a 2 ore 21 al PalaPerucatti) ma occorreranno anche altri risultati favorevoli tra i quali proprio la sconfitta di Poggibonsi. Impegno interno (palla a 2 ore 18 al PalaPerucatti) per la Advinser Asciano, già certa del secondo posto. Il team di coach Totaro affronta i Jokers Legnaia. Il programma della giornata odierna si è aperto con l’anticipo di mercoledì che ha visto la bella vittoria della Simus Monteroni di coach Rossi sulla capolista Certaldo per 70-61.