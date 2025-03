Basket DR1. Parmolaia Maginot sconfitta in casa da Montespertoli

Una Maginot rimaneggiata non riesce a battere la forte Montespertoli. Al PalaPerucatti sono gli ospiti a imporsi con il punteggio finale di 80-99. Partita sempre comandata dalla formazione ospite che chiude il primo quarto in vantaggio 14-23. Nella seconda frazione il divario tra le 2 squadre rimane pressoché invariato e si va così al riposo lungo con Montespertoli avanti 39-51. Anche nella terza frazione la squadra fiorentina riesce a controllare abbastanza agevolmente il match chiudendo sul 57-71 all’ultimo intervallo. Nel quarto conclusivo la Parmolaia non ne ha più: la formazione ospite allunga ancora e riesce a conquistare una importante vittoria. Il tabellino: Bianciardi 5, Falchi 10, Iannoni 4, Caldarelli 13, Bicchi, Liotta, Pini, Vegni 3, Cini 16, Chellini 18, Tirinnanzi, Morelli 11.

Oggi pomeriggio si completa il quadro della giornata con l’impegno interno della Advinser Asciano contro Gea Grosseto. Monteroni è invece impegnata in trasferta sul campo della Laurenziana Firenze. Impegno esterno anche per la Nesi Poggibonsi che è di scena a Sesto Fiorentino contro la Sestese. Appuntamento casalingo invece per il Valdelsa Basket che al PalaFrancioli attende la visita del Galli Basket San Giovanni Valdarno.