Basket DR1. Per la Maginot sconfitta pesante contro Calenzano

La Parmolaia Maginot sciupa quella che forse era l’ultima possibilità per cercare di sperare nella salvezza. Nella quinta giornata di ritorno del girone B di Divisione Regionale 1 i giovani senesi giocano una partita gagliarda per 27’, rimanendo quasi sempre avanti nel punteggio anche con vantaggi in doppia cifra, ma nel momento decisivo cadono sotto i colpi di Calenzano che passa al PalaPerucatti con il punteggio di 59-67 (Bianciardi, Falchi 13, Bartelloni 10, Delfino 3, Iannoni 2, Caldarelli, Bicchi, Vegni 9, Cini 6, Chellini 7, Chiti, Morelli 9).

Parte bene la squadra locale che si porta subito avanti sul 20-15 alla prima sirena. Nel secondo periodo i senesi allungano ancora: Falchi e soci giocano bene toccando la doppia cifra di vantaggio e chiudendo sul 39-28 alla pausa lunga. Nel terzo periodo la Maginot conduce senza problemi fino al 27’ ma sul punteggio di 48-41 arriva un blackout importante che consente a Calenzano di piazzare un parziale di 0-9 che permette agli ospiti di chiudere avanti il terzo quarto sul 48-50.

Nel periodo finale i senesi ci provano fino alla fine ma Calenzano ha in mano l’inerzia del match e torna a casa con un successo molto pesante. Per la Parmolaia sconfitta che pesa davvero tanto nella corsa salvezza.