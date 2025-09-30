Basket Dr1 Per Lusa, Aviators e Academy obiettivi diversi. Venerdì si comincia

Venerdì si alza il sipario sul campionato di Divisione Regionale 1, dove anche quest’anno saranno impegnate le ravennati Lusa Massa Lombarda, Raggisolaris Academy e Aviators Lugo, squadre con obiettivi differenti. Massa Lombarda punta dichiaratamente alla promozione diretta, sfuggitale lo scorso anno, e anche in questa stagione coach Solaroli ha a disposizione un roster di alto livello e di grande esperienza. L’esordio dei massesi sarà sabato alle 18 in casa con l’Audace Bologna, match in programma al PalaBanca di Lugo, che anche in questo campionato sarà il loro campo di gara.

La Raggisolaris Academy ha invece come obiettivo la crescita dei suoi giovani che saranno impegnati anche nell’Under 19 Eccellenza, il massimo torneo giovanile italiano, dove sono inseriti nel girone con la Romagna e le Marche. Il gruppo ha un’età giovane molto bassa con l’aggiunta di qualche fuoriquota. Il primo incontro per i faentini sarà venerdì alle 21 a Imola contro l’International.

Gli Aviators Lugo si presentano con un roster rivoluzionato, arricchito negli ultimi giorni con Matteo Guardigli, alapivot lo scorso anno ai Baskers Forlimpopoli, squadra che ha vinto la serie C, con cui si allenava. I lughesi proveranno ad essere la mina vagante del girone, anche se non sarà semplice, perché la nuova formula del campionato vedrà soltanto le prime sei in corsa per i playoff in un girone con 16 squadre. L’esordio sarà di fuoco, sull’insidioso campo dello Scirea Bertinoro, sabato alle 18.30.

La grande novità è proprio la formula del campionato, con due gironi regionali da 16 squadre ciascuno. Ai playoff si qualificano direttamente le prime due di ogni raggruppamento, mentre le classificate dal terzo al sesto posto disputeranno i play in (all’interno del girone) che saranno in gara unica. Retrocederanno invece le ultime classificate e le penultime giocheranno i playout.

l.d.f.