Basket DR1 Play-off. La Simus Monteroni va all’assalto della Virtus Certaldo. Nessuna paura e tanta voglia di stupire. Il via alle 21,15

Prende il via questa sera la semifinale play-off del girone B del campionato di divisione regionale 1. In una serie al meglio delle 3 partite si affrontano per contendersi l’accesso alla finalissima che mette in palio una promozione in serie C interregionale la Virtus Certaldo e la Simus Monteroni. il primo atto va in scena alle 21,15 di oggi a Certaldo dove la formazione favorita alla promozione finale ospita il team di coach Rossi che nei quarti ha battuto Montespertoli 2-1 dopo aver perso gara-1 in casa. Tutti i favori del pronostico sono dalla parte dei bianconeri valdelsani che hanno letteralmente dominato la regular season perdendo solamente 3 partite. La compagine di Monteroni però può certamente dire la sua e provare a bissare la finale promozione già raggiunta la scorsa stagione. Lenardon e soci sono pronti alla battaglia e già da stasera in gara-1 vogliono tentare il compiaccio. "Affrontiamo la Virtus Certaldo, squadra con tutti giocatori di qualità e ottimamente allenata - commenta il coach della Simus Lorenzo Rossi - una formazione costruita per arrivare in fondo a questo campionato e che ha tenuto un ritmo di vittorie impressionante uscendo sconfitta in sole 3 occasioni durante la regular season e che ha già messo un trofeo in bacheca. Sarà importante approcciare la serie e quindi la prima partita con determinazione e con la giusta "sfrontatezza" di chi non si lascia intimorire e che ha voglia di vincere. I miei ragazzi - conclude Rossi - hanno dimostrato più volte una forza d’animo non comune e sono sicuro che daranno tutto per cercare di continuare questo percorso". Gara-2 si disputerà mercoledì alla palestra comunale di Monteroni d’Arbia mentre nell’altra semifinale si affrontano domani pomeriggio alle 18 Pallacanestro Valbisenzio e Galli San Giovanni Valdarno.