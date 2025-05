Basket DR1 Play-off. Simus Monteroni battuta a Certaldo. Mercoledì Gara 2

Gara 1 della semifinale play-off di Divisione Regionale 1 se la aggiudica la Virtus Certaldo che batte Monteroni 81-65 aggiudicandosi il primo punto della serie. Un match molto combattuto per 35 minuti deciso solamente nel finale grazie alla maggiore lucidità dei padroni di casa che negli ultimi 2 minuti di gioco allungano conquistando la vittoria. Partono meglio i locali che provano a correre già nel primo periodo portandosi sul 20-12 alla prima sirena. Nel secondo quarto Monteroni accorcia e grazie a Banchero e Bovo, migliori realizzatori della squadra di Rossi, si porta al riposo lungo sul -5 (40-35). Nel terzo parziale la gara diventa molto equilibrata. La partita è punto a punto con i padroni di casa che si portano all’ultimo intervallo solamente sul +3 con il punteggio che recita 59-56. I primi minuti dell’ultimo quarto sono ancora molto equilibrati ma nella seconda metà del periodo arriva il parziale che decide il match: Certaldo pigia sull’acceleratore, spinta dal senese Cerpi, mvp del match, e con un parziale di 22-9 nell’ultimo periodo riesce a condurre in porto la vittoria e conquistare il primo punto della serie che adesso si sposta a Monteroni. Mercoledì 21 alle 21 alla palestra comunale di via Fratelli Rosselli andrà in scena gara-2 che per la Simus sarà un match senza ritorno. Oggi pomeriggio alle 18 invece si disputerà l’altra semifinale tra Pallacanestro Valbisenzio e Galli San Giovanni Valdarno.

Il tabellino.

CERTALDO: Mencherini 9, Rettori 17, Cerpi 18, Gualtieri 7, Guainai 6, Calvisi, Montagnani, Ceccarelli 14, Ricci, Silveira 10, Basili. Allenatore Crocetti.

MONTERONI: Banchero 16, Perinti, Starnini 3, Santini 4, Lenardon 6, Piattelli 6, Tognazzi 9, Milano 3, Spaggiari, Bovo 18. Allenatore Ross.