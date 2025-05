Basket DR1 Play-off. Simus Monteroni da impazzire. Montespertoli ko

Una grandissima Simus Monteroni espugna il parquet di Montespertoli in gara-2 dei quarti di finale play-off del campionato di Divisione aregionale 1. La formazione di coach Rossi domina in terra fiorentina imponendosi con il punteggio finale di 77-100 (Banchero 22, Starnini 3, Santini 13, Manetti 8, Lenardon 15, Piattelli 7, Tognazzi 13, Bovo 16). Una grande prestazione quella della formazione valdarbiese che consente così alla Simus di portare la serie alla bella che si disputerà domenica prossima in Val d’Arbia. Primo tempo molto equilibrato con le 2 squadre che si danno battaglia e che vanno al riposo con i padroni di casa avanti di una sola lunghezza. Nel secondo tempo è tutta un’altra Monteroni: la formazione senese, costretta a vincere per impattare la serie, gioca benissimo e riesce a ad allungare nel punteggio gestendo il finale senza patemi e riuscendo a portare sull’1-1 una serie che sembrava indirizzata in favore di Montespertoli. Adesso tutto si deciderà a gara 3 con la vincente che andrà in semifinale ad affrontare la favoritissima Virtus Certaldo, vittoriosa 2-0 su Poggibonsi.