Basket DR1. Poggibonsi vince il derby della Valdelsa

Un’ottima Nesi Tappezzerie Poggibonsi fa suo il derby valdelsano della terza di ritorno di Divisione Regionale 1. Al PalaFrancioli di Colle i giallorossi di Franceschini hanno la meglio sul Valdelsa Basket con il punteggio di 58-66. Una partita sempre condotta dagli ospiti spesso anche con vantaggi in doppia cifra. I padroni di casa provano a riaprirla a cavallo tra terzo e quarto periodo ma Ceccatelli e soci mantengono la calma portando a casa un successo importantissimo (Valdelsa: Bruni 7, Ceccatelli, Noviello 10, Cucini 7, Capaccio, Di Renzo 2, Seneca, Moroni 7, Iozzi 7, Peruzzi 2, Bartoli 10, Poggibonsi: Del Cucina 13, Ceccatelli 12, Giorgi 6, Mucci 6, Borgianni 9, Ravenni 3, Testi 6, Figus, Rumachella, Juliatto 11).

Vittoria soffertissima ma di capitale importanza per la Simus Monteroni che passa a Montespertoli dopo 2 supplementari per 80-85. Un match molto equilibrato in cui gli ospiti riescono a conquistare 2 punti fondamentali nella corsa playoff. Ottima la prova di Milano con 18 punti e 19 rimbalzi (Caniglia 8, Banchero 15, Perinti, Picchi, Starnini, Santini 14, Lenardon 2, Piattelli 16, Tognazzi, Milano 18, Bovo 12).

Continua a vincere anche la Advinser Asciano che sconfigge Sestese 73-62 proseguendo la striscia vincente e mantenendosi al secondo posto in classifica. Il tabellino: Losigo R 2, Losigo L 3, Monnecchi 2, Gazzei 14, Becatti 4, Falcai 13, Falchi L 12, Chierchini 12, Falchi R 11, Casini, Lorenzoni, Rosati.