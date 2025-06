Basket DR1. Prendono il via le trattative dei team senesi

Sta iniziando ad entrare nel vivo il mercato senese delle minors. Con le panchine che si sono tutte sistemate con l’annuncio di Filippo Papi ad Asciano, adesso a tenere banco sono le trattative per i giocatori. Partiamo proprio dalle crete dove in pratica la squadra è fatta vista la probabile conferma dello zoccolo duro delle ultime stagioni. Possibile un inserimento sugli esterni in un reparto che dà comunque ampie garanzie. Anche per Poggibonsi il discorso è simile: il ds Moroni dopo aver affidato la panchina all’esperto Mameli riparte dalle proprie certezze cercando un esterno per sostituire il probabilmente Giorgi (direzione Monteroni). È proprio la Simus di coach Rossi la più attiva sul mercato: partendo dalle conferme di Bovo e Banchero, i due punti di forza del team della Valdarbia, oltre a Giorgi potrebbero arrivare due colpi da 90 nei ruoli di play e pivot titolari. Nelle prossime ore ne sapremo qualcosa in più. Il Valdelsa Basket è invece la squadra che cambierà di più viste le uscite di numerosi senior che hanno dato l’addio al basket: in arrivo il play Tilli dalla Mens Sana mente si attendono le decisioni di Certaldo che dopo la promozione in C potrebbe liberare alcuni pezzi pregiati per il mercato di DR1.