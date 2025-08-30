Basket DR1. Quattro senesi affilano le armi per darsi battaglia

Sta ripartendo proprio in questi giorni l’attività delle formazioni senesi che saranno impegnate nel campionato di DR1 25/26. Tra chi è già a lavoro e chi lo farà tra pochi giorni, a brevissimo tutte andranno a pieno regime per prepararsi al meglio ad una stagione che si annuncia avvincente e che prenderà ufficialmente il via nel primo weekend di ottobre, preceduta come di consueto dalla coppa Toscana di categoria.

Ai nastri di partenza nella prossima stagione ci saranno Asciano, Monteroni, Poggibonsi e Valdelsa Basket, mentre non ci sarà la Maginot che dopo la retrocessione ha deciso di interrompere l’attività senior. Stando ai roster, alcuni ancora in costruzione, ed alle prime indiscrezioni, le compagini senesi saranno tutte molto competitive, partendo dalla favoritissima Monteroni di coach Rossi che in una ossatura già collaudata ha inserito due veri e propri pezzi da 90 come il play Giulio Bartoletti proveniente della Virtus e Alessio Sabia dalla Mens Sana.

Poggibonsi ha mantenuto pressoché invariata l’ossatura dello scorso anno affidandosi in panchina all’esperienza di Mameli, così come Asciano che ha inserito pochissime pedine cambiando guida tecnica e passando da Totaro, che è approdato alla Virtus in qualità di vice allenatore, a Filippo Papi. Grandi manovre invece a Colle dove coach Lanza troverà una squadra molto cambiata rispetto a quella dello scorso anno. Molti giocatori che hanno fatto la storia recente del Valdelsa Basket hanno infatti deciso di interrompere la propria attività ed i biancorossi ripartiranno con un nuovo progetto e con una linea verde abbastanza marcata.