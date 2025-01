Basket DR1. Reggiolo fa il bis. Ennesimo stop per Correggio

Seconda vittoria di fila per la Pallacanestro Reggiolo (14), vittoriosa di misura sul campo di Anzola (10). Reduce dal successo nel derby infrasettimanale con Correggio, la formazione di coach Alessandro Freddi (foto) passa 88-86 sul parquet bolognese, salendo in solitaria al sesto posto della classifica: a decidere nel finale una gara dove gli ospiti erano partiti forte, chiudendo avanti di 9 lunghezze il primo quarto, sono Ciavolella e Neri, autori di 20 punti ciascuno, mentre Pasini chiude a quota 14.

Ennesima battuta d’arresto, la sesta consecutiva, per la Pallacanestro Correggio (8), solitaria in ultima piazza: al PalaPietri passano 75-65 i modenesi del Mo.Ba (30), secondi della classe, che annoverano nelle loro fila gli ex Luca e Matteo Guardasoni, autori rispettivamente di 9 e 6 punti, oltre a Morgotti (3). Nelle fila locali l’ultimo ad arrendersi è Pini, che chiude a quota 20.

I gialloneri di coach Pantaleo rimangono a -2 dal terzetto che occupa la penultima piazza, composto da Medolla, Castelfranco e dalla già citata Anzola.