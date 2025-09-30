Basket dr1. Riccione e Tiberius ai nastri di partenza

Riccione e Tiberius viaggiano spedite e contano i giorni in attesa del debutto nel nuovo campionato di Dr1. I Dolphins, quest’anno guidati da Michele Amadori, accoglieranno domenica 5 ottobre i Giardini Margherita Bologna alla palestra delle Fontanelle (palla a due alle 18.30). Proprio lo stesso impianto in cui i riccionesi hanno giocato l’ultima amichevole, vinta 95-84 col Bellaria di Dr2 (tra i padroni di casa assente Russu, tra gli ospiti non c’erano Paoletti e Donati). Riccione parte in campionato con un attacco di grande fantasia e produttività, guidato da Rosario Cruz, capitan Russu e il nuovo arrivo Zannoni, già capocannoniere del campionato ai Villanova Tigers. Parte con un giorno di anticipo il Tiberius di coach Brienza, che sabato 4 ottobre (ore 18) andrà a far visita al Progresso Happy Basket, di stanza a Castel Maggiore. Nella seconda giornata i riminesi ospiteranno Baricella, mentre i Dolphins saranno in trasferta a Lugo. La sfida tra Riccione e Tiberius arriverà all’ultima giornata, la 15ª. Il 18 gennaio è previsto il match d’andata, il 2 maggio quello di ritorno.