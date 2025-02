Basket dr1. Riccione non sbaglia. Male Villa e Tiberius

Vittoria per Riccione, sconfitta per Villa e Tiberius nella nona di ritorno in Dr1. I Dolphins hanno battuto Castel San Pietro 92-76 grazie a quattro giocatori in doppia cifra (Cruz 17, Russu 16, Ka 13 e Renzi 10) e a un attacco ben bilanciato. Gli uomini di Ferro hanno ancora l’ipotetica possibilità di arrivare quinti e dunque accedere ai playoff. Sono messe comunque meglio Villa e Tiberius, pur con l’ultimo ko. I Villanova Tigers, senza Vandi e Signorini, hanno perso in casa con Faenza per 69-87 (31 di Zannoni, 15 di Polverelli), mentre i riminesi sono andati ko a Lugo, coi locali che si sono imposti 70-56 grazie a un’ottima difesa che non ha lasciato scampo alla squadra di Brienza (15 di Gamberini, 14 di Campajola). Venerdì il super derby Tiberius – Villa, sabato Riccione sarà a Faenza. La classifica: Massa 32; Lugo e Faenza 24; Bertinoro 22; Villa e Tiberius 18; Riccione, Cesena e Aics Forlì 16; Castel San Pietro 8; International Imola 6.