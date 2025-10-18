Basket Dr1. Riflettori puntati sull’atteso derby tra Nesi e Valdelsa

Il match clou della terza giornata di andata del girone B di Divisione Regionale 1 è certamente il derby valdelsano tra Paolo Nesi Group Poggibonsi e Valdelsa Basket. Domani pomeriggio alle 18 al Palasport del Bernino va in scena una sfida che è diventata ormai un grande classico per questo campionato. Un derby molto sentito da entrambe le parti che richiamerà certamente sulle tribune dell’impianto di Poggibonsi un gran numero di appassionati di entrambe le sponde. Poggibonsi cerca una vittoria per mantenere la vetta, Valdelsa per dare continuità al successo ottenuto in volata nel derby della settimana scorsa contro Asciano. Il programma di giornata si apre però questa sera con il match delle ore 21 al palazzetto comunale di Via F.lli Rosselli tra Simus Monteroni e Lions Montemurlo. I padroni di casa di coach Rossi, ancora imbattuti in stagione, vogliono proseguire il loro percorso contro un avversario comunque ostico e molto esperto. Domani pomeriggio alle 18,30 è invece la volta della Advinser Asciano. La formazione delle crete allenata da coach Filippo Papi è attesa dalla trasferta in casa della Sestese Basket, la seconda gara consecutiva fuori dalle mura amiche dopo quella della settimana scorsa a Colle.