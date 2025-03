BASKET dR1. Scirea affamato in casa. L’Aics sfida i Bombers

Seconda partita della seconda fase per il Gaetano Scirea che, questa sera, con inizio alle 18.30, attende a Bertinoro la Pallacanestro Budrio, per un match che si preannuncia già importante. I bianconeri, infatti, dopo il ko di Piacenza dello scorso weekend, devono muovere la classifica, trovare un successo che sarebbe determinante per tenere acceso il sogno di chiudere tra le prime due del girone e provare quindi ad accedere alla corsa promozione. Contro la forte formazione bolognese, che può contare su un parco esterni di grandissimo valore, con giocatori come Filippo Tinti, Longhi e Tolomelli, non sarà facile spuntarla, ma il potenziale offensivo a disposizione di coach Solfrizzi permette di sognare ogni risultato.

Compito non facile nemmeno per l’Aics Forlì, che dopo il blitz di Correggio, questa sera alle 20.30 sarà di scena sul campo degli Audace Bombers, esperta formazione bolognese che ha come punte di diamante giocatori di spessore come Gandolfi e Buriani: per i ragazzi di coach Giampaolo Di Lorenzo servirà una prova di valore per conquistare due punti di platino per la corsa salvezza.

v. r.