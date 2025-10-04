Basket Dr1. Scirea al via oggi in casa con Lugo. Aics domani in Emilia

Inizia la Divisione Regionale 1, con Aics Forlì e Gaetano Scirea ai nastri di partenza col desiderio di entrare tra le prime sei che si giocheranno la promozione in C. Tocca ai bianconeri, oggi alle 18.30 al PalaColombarone di Bertinoro, aprire le danze in un derby con gli Aviators Lugo che promette scintille. I biancoverdi lughesi uniscono la freschezza di tanti giovani del proprio vivaio e di quello dei Raggisolaris Faenza, su tutti Giacomo Naccari, alla consistenza di giocatori come Mazzotti e Savino, l’ex Baskérs Galletti e il figliol prodigo Matteo Caroli, tornato dopo una lunga carriera da semipro. Per la squadra di coach Solfrizzi subito una sfida difficile.

Domani alle 18, invece, la rinnovata Aics affronterà a domicilio la Vis Persiceto, una delle più accreditate al salto di categoria, forte di talento ed esperienza di giocatori come Mazza e Ramini e dei vari Doddi, Almeoni, Ferrari e Vivarelli, già protagonisti nel campionato superiore. Pinza e compagni dovranno così ribaltare il pronostico.

v. r.